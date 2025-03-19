Kocaeli’de inşattan düşen işçi ağır yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'taki inşaatta çalışan Orhan C. (61) dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Orhan C, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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