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Kocaeli’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Akse Mahallesi 471. Sokak'ta bulunan reklam ve tabela dükkanının iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üz...