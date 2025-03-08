Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi

Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.
Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken, istinat duvarının arkasındaki 3 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Mahalle muhtarı Ümit Aktürk, yolun trafiğe açılması için ekiplerin beklendiğini, caddenin kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.
Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerde bulundu haberi
Kadın karagöz ustası, mesleğinin inceliklerini verdiği eğitimlerle gelecek nesillere aktarıyor haberi
Tekirdağ’da yaşayan yazar kitabın gelirini depremzede çocuklara bağışlıyor haberi
Arkadaşının önerisiyle minibüs şoförü olan kadın, günlük 250 kilometre yol yapıyor haberi