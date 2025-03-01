Kocaeli’de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı haberi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı.
Mimarsinan Mahallesi 510 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Şaban K. (70) ve eşi Emine K'den (68) haber alamayan komşuları eve geldi.
İçeri girdiklerinde çiftin hareketsiz yattığını gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen Şaban ve Emine K'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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