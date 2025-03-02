SON DAKİKA
Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi

Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.Kartepe ilçesinde dün hafif ticari araç ile çarpışan ambulansta taşınan ve hayati tehlikesi bulunan 5 aylık hamile Malika Gadoeva (24) ile...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi

Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kartepe ilçesinde dün hafif ticari araç ile çarpışan ambulansta taşınan ve hayati tehlikesi bulunan 5 aylık hamile Malika Gadoeva (24) ile karnındaki bebeği, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazelerin adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.

Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde dün, H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü, yanındaki kadın ve 3 sağlık personeli yaralanmış, ambulansta taşınan 5 aylık hamile kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

İlgili Haberler

Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
Yerel
2 Mart 2025, 12:57

Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi

Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi
Yerel
2 Mart 2025, 12:51

Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi

Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi
Yerel
2 Mart 2025, 12:44

Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi

Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uzmanlardan öneriler haberi
Yerel
2 Mart 2025, 12:14

Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uzmanlardan öneriler haberi

Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi
Yerel
2 Mart 2025, 11:20

Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi

Balıkesir’de öğrenciler ramazana özel klip çekti haberi
Yerel
2 Mart 2025, 09:34

Balıkesir’de öğrenciler ramazana özel klip çekti haberi

Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi