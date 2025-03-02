Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi

Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kartepe ilçesinde dün hafif ticari araç ile çarpışan ambulansta taşınan ve hayati tehlikesi bulunan 5 aylık hamile Malika Gadoeva (24) ile karnındaki bebeği, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazelerin adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.

Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde dün, H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü, yanındaki kadın ve 3 sağlık personeli yaralanmış, ambulansta taşınan 5 aylık hamile kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.