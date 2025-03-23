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Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim...