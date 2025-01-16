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Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor
Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı
Roche Türkiye’ye Top Employers Enstitüsü’nden “En İyi İşveren” ödülü
Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı
Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek
Balıkesir’de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek
İstanbul Akvaryum’dan çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri
Balıkesir’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi

Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

Darıca'daki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uyguladı, 1500 liraya el koydu.

Kumar oynattığı tespit edilen N.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

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