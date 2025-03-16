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Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi
Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi
GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi
Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi
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Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi

KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.Yeni Cuma Camisi'nde ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi

KOCAELİ AA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Yeni Cuma Camisi'nde ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

Sakal-ı Şerif'i gören Müslümanlar, duygulu anlar yaşadı. Cemaatten bazıları da cep telefonu kameralarıyla kayıt aldı.

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