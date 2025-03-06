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Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, arkadaşının tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.İddiaya göre, Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde K.G'nin şakalaştığı ark...