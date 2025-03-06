Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, arkadaşının tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İddiaya göre, Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde K.G'nin şakalaştığı arkadaşı G.T'nin elindeki tabanca ateş aldı.
Bunun sonucunda K.G. karın bölgesinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.