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Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sakarya istikameti Uzuntarla mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K. ile yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Sakarya yönündeki ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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