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Kocaeli’de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyreden C.S. idaresindeki 41 ATE 268 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.L. yönetimindeki 41 AAG 90...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyreden C.S. idaresindeki 41 ATE 268 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.L. yönetimindeki 41 AAG 900 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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