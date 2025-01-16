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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:
Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi
Gelibolu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 346 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar, 4 hassas terazi, tabanca, 99 fişek, 6 gram kenevir tohumu ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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