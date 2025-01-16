Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 346 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar, 4 hassas terazi, tabanca, 99 fişek, 6 gram kenevir tohumu ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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