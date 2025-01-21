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Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
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Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
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Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde M.R.T. idaresindeki 41 F 8191 plakalı otomobil, Y.E.B. idaresindeki 41 AVY 688 plakalı otomobil ve U.D'nin kullandığı 35 UFG 30 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.R.T, U.D. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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