Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında yaralanan bayan ömür çabasını kaybetti

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir konutta meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan bayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi.
Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlamada ağır yaralanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Aydın (27), ömür çabasını kaybetti.
Aydın'ın cenazesinin, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
– Olay
Gebze Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta, 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı olduğu bedellendirilen patlama meydana gelmişti.
Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan birtakım vatandaşlar itfaiye gruplarınca kurtarılmıştı. Yaralılar, sıhhat işçisinin birinci müdahalesinin akabinde etraftaki hastanelere sevk edilmişti.
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