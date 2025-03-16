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Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi
Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
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Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.Kandıra ilçesinde dün kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki Fatih Bulgurcu (21) Kocaeli Üniversitesi Araşt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi

Kocaeli'de kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kandıra ilçesinde dün kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki Fatih Bulgurcu (21) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulgurcu'nun cenazesi Kandıra ilçesindeki Sarnıçlar Mahallesi'nde, aynı kazada ölen motosiklet sürücüsü Ercan Altuntaş'ın cenazesi ise Yusufça Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

D-605 kara yolu Kale mevkisinde dün Ercan Altuntaş yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Sürücü Altuntaş kaza yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Bulgurcu hastaneye kaldırılmıştı.

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