Konya’nın Beyşehir ilçesinde babalar günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl babalar günü kapsamında “Bu Adam Benim Babam” temasıyla fotoğraf yarışması düzenlendiğini hatırlattı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Lütfi Takavcı Fotoğraf Yarışması’nın sonuçlandığını belirten Büyükkafalı, yarışmaya yurdun her bir köşesinden yoğun ilgi gösterildiğini aktararak açıklamasında şunlara yer verdi: