Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’ndeki yazma eserler TYEKB’ye devredildi haberi

AİŞE HÜMEYRA AKGÜN – Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) bünyesinde Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü tarafından korunacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TYEK Başkanı Coşkun Yılmaz arasında, Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi koleksiyonunun meşhur ve önemli bir koleksiyon olduğunu belirterek, koleksiyonda yazma ve nadir matbu olmak üzere 10 binden fazla eserin yer aldığını söyledi.

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu'nun oluşturduğu koleksiyonu daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesinin farklı koleksiyonlarla zenginleştirdiğini aktaran Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yazma eserler konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

– “TYEKB, ihtisası ve hacmi itibariyle dünyada en önde gelen bir kuruluş”

Yılmaz, başkanlık bünyesinde 24 kütüphane olduğunu belirterek, “Başkanlığın asıl amacı yazma eserleri korumak. Bakım ve onarımını yapmak, muhafaza etmek, bunu neşretmek, dijital ve benzeri ortamlarla en etkili şekilde kitlelerle buluşturmak. Haliyle böyle ihtisası ve hacmi itibariyle dünyada en önde gelen bir kuruluş.” dedi.

Türkiye'deki tüm yazma eserlerin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı altında toplanması gerektiğine dikkati çeken Coşkun Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kurumlarımızın, farklı yapıların, üniversitelerimizin ellerindeki yazma eserleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesine devretmelerini teklif ediyorum. Biz bu çatı altında, en iyi şekilde eserleri yine onların adıyla koruyacağız, emanet alacağız. Çünkü bu eserlerin depoları, rafları, iklimlendirmesi önemli. Kağıdının, cildinin, tezhibinin, yazının bakımı, onarımı, kurtlanmaması önemli. Hangi havada bulunması, yangına, sele karşı korunması önemli. Yani her türlü sıkıntıya karşı korunmaları önemli ve bunlar ihtisas gerektiren işler. Bunlar aynı zamanda yatırım yapmayı zorunlu kılan meseleler.”

– “Bu iş birliği çok kıymetli ve bir ilke imza attık”

Yılmaz, yazma eserlerin dijitale aktarılarak dünyaya sunulmasının da son derece önemli olduğunun altını çizerek, TYEKB'nin yaklaşık 500 personeliyle, yazma eser uzmanlarıyla bu işi üstlendiğini anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin korunması, kataloglaması ve dijitale aktarılması anlamında ihtisas gerektiren bir iş olması sebebiyle teklif götürdüğünü söyleyen Yılmaz, “Kalp hastası, kalp mütehassısına gider, genel cerraha gitmez. Böyle düşünmek lazım.” diye konuştu.

Coşkun Yılmaz, Altay'ın kabul etmesiyle birlikte Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde yazma eserlerin TYEKB bünyesinde Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne devredildiğini ve eserlerin yine Konya'da kaldığını belirterek, “Uğur İbrahim Altay başkanımızla birlikte bir protokol imzaladık. Şu anda kitapların sayımı yapılıyor. Bu iş birliği çok kıymetli ve bir ilke imza attık. Bunun da arkasının geleceğini, daha doğrusu gelmesi gerektiğini ümit ediyorum.” dedi.

– “En güvenilir, en sağlam, en itimat gösterilen bir emanetçilik yapıyoruz”

Kurum olarak bir nevi emanetçilik yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Mesela bu koleksiyon, Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu olarak kayıtlarda yer alacak. Yani koleksiyon kiminse onun adıyla olacak. Bizim emanetçiliğimiz bir anlamda Merkez Bankasının emanetçiliği gibi. Yani en güvenilir, en sağlam, en itimat gösterilen bir emanetçilik yapıyoruz. Aynı zamanda ilgili kurumların bu alanda ihtiyaç duyduğu her türlü sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Onların yüklerini kendi üzerimize alıyoruz.”

Yılmaz, TYEKB'nin bu yıl 15. yılına girdiğini ifade ederek, “Hakikaten çok önemli bir kuruluş. Başkanlık kurulurken, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok önemli ve stratejik bir kültürel hamle gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin üç büyük kültür hamlesinden bir tanesi. Esas itibarıyla yazma eserlerin 1500 yıllık tarihini, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından önceki eserler ve başkanlıktan sonraki eserler diye ikiye ayırıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Başkanlık olarak yazma eser bağışı kabul ettikleri gibi satın da aldıklarını belirten Yılmaz, yine başkanlığa çeşitli yazma eserlerin koleksiyonunun devredilmesine ilişkin hem şahıs hem de kurumlarla görüşmeler yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.