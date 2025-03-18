Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yükümlülerde milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için iki ayrı program yapıldı.

Bu kapsamda, müdürlükte ağırlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Temsilcisi Nurettin Ağaoğlu, gaziler Haluk Benlier ve Zülfü Ayaz günün anlamına ilişkin seminer verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili anıların da aktarıldığı programda, gazilere Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin tarafından hediye takdim edildi.

Yükümlüler ve müdürlük personeli, Edirnekapı Şehitliği ile İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kabrini de ziyaret etti.

Yükümlüler tarafından şehitlikte bakım çalışması yapılırken din hizmetleri uzmanı eşliğinde dualar edildi.