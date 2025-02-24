Küçükçekmece’de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı haberi

Küçükçekmece'de, iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerine 9 Şubat'ta saat 02.18-02.21 sıralarında silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, 96 güvenlik kamerası görüntüsüyle 20 kilometrelik alanı inceleyerek, şüphelilerin olaydan sonra İnönü Mahallesi'ndeki bir işletmeye gidip başka kıyafet giydiğini, ardından Halkalı Merkez Mahallesi'ne geçerek olayda kullandıkları motosikleti değiştirdiklerini, sonrasında da aynı işletmeye geri döndüklerini belirledi.
Daha sonra bu işletmeden ayrılan 5 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 19 Şubat'ta operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 yaşından küçük O.A. ile birlikte T.H., A.C.Y., A.H. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada şüphelilerin iş yeri sahipleri ile husumetli olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H. tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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