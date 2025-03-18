Küçükçekmece’de trafik tartışmasında araca saldırı cep telefonu kamerasında haberi

Küçükçekmece'de, bir kişinin trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücünün aracına saldırması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
D-100 kara yolunda araçlarıyla seyreden 2 sürücü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kişi, diğer sürücünün aracının camına vurdu. Bu anlar, araç içindeki sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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