SON DAKİKA
Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi

Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi

- Sakarya'da yaşayan Vasfiye Tayat, çocukluğundan bu yana gönül verdiği örgü sanatıyla yaptığı tablolar, yastıklar, örtüler ve dantelleri yaşadığı binanın iki katında sergiliyor - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına sahip Vasfiye Tayat: - "El işi yapmaya devam edeceğim, gelecek nesillere bu sanatı aktarmak istiyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi

MİNE YILDIRIM – Sakarya'da çocuk yaşta heves ettiği el işi sanatına ömrünü adayan Vasfiye Tayat, ilerleyen yaşına rağmen 66 yıldır bırakmadığı mesleğiyle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Akyazı ilçesinde 1949'da doğan Tayat, ilkokul üçüncü sınıfı bitirdikten sonra “kız çocukları okumaz” anlayışından dolayı eğitim hayatına devam edemedi. 1950'li yıllarda mahallelerde evlerin bir odasında kurulan dikiş nakış kurslarına heveslenen ancak oraya da gitmesine izin verilmeyen Tayat, el işi sanatını kendi kendine öğrenmeye karar verdi.

Önce evini süslemeye başlayan, evlendikten sonra da çocuklarına örgüler yapan Tayat, 1994'te bir iplik fabrikasına üretimler yaparak alanında kendini geliştirdi. Ürünleri sergilerde ve kataloglarda boy gösteren Tayat, 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına verilen “Sanatçı Tanıtım Kartı”na layık görüldü.

Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evini de “Ali-Sema-Vehbi Öner Kültür ve Sanat Evi” adıyla müzeye dönüştüren Tayat, el işiyle ürettiği çok sayıda tablo, örtü, yastık ve dantelleri ailesiyle yaşadığı binanın iki katında sergiliyor.

– “Hem evimi geçindirdim hem de sayısız kataloglarda eserlerim yer aldı”

Üç çocuk ve 2 torun sahibi Vasfiye Tayat, AA muhabirine, yıllarca işlediği örgülerle hem aile ekonomisine katkı sağladığını hem de sayısız eserlerinin kataloglarda yer aldığını söyledi.

Tayat, 31 yıl önce iplik fabrikasına gönderdiği mektubun ardından şirket yetkililerinin ziyaretine geldiğinden bahsederek, o tarihten itibaren firmaya üretim yapmaya başladığını anlattı.

Böylece hem evini geçindirdiğini hem de sayısız kataloglarda eserlerinin yer aldığını aktaran Tayat, “Giyim, ev süslemeleri, perdeler… Büyük sanatçıların villalarının perdelerini o şirket bana yaptırdı, benim eserlerimle süslendi.” dedi.

Tayat, 10 yaşlarında kendi kendine kursa gitmeden öğrenip örgü örmeye başladığını belirterek, çeyizini ve kardeşlerinin çeyizlerini hazırladığını, çok çalışıp az uyuduğunu ve halen el işine devam ettiğini kaydetti.

– “El işi yapmaya devam edeceğim, zaten elimde çok iş var”

Kağıt üzerinde küçük resimlerden motif çıkardığına değinen Tayat, örneğin Taraklı konaklarını, bulduğu kitapçık üzerinden örnekleyerek tabloya işlediğini anlattı.

Tayat, işleyeceği görselleri fotoğraftan önce kareli kağıdın üzerine çizdiğini aktararak, “Sayıları büyüttük, bir ev nasıl yapılır aşağı yukarı biliniyor. Cam, çerçeve ayırmasını biliyoruz. Daha sonra ipliklerimizle canlandırıp hayata geçirdik. Kağıt da siyah beyazdı ama biz onu yapısal durumunu bozmadan renklendirdik.” diye konuştu.

İki kızı ve bir kız torununun da destekçisi olduğunu dile getiren Tayat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Okula gidiyorlardı. 'Bugün bırakırsanız, hiçbir zaman yapamazsınız' dedim. Evlendikten sonra da evlerinde yapmaya devam ettiler. Hep birlikte hesaplarız, neler yapacağımızı ona göre hazırlanıyoruz. Torunum 7 yaşındayken 'İşleme ver, işleyeceğim' diyemiyordu, 'Benim işlemim nerede anneanneciğim' diyordu. El işi yapmaya devam edeceğim, zaten elimde çok iş var. Gelecek nesillere bu sanatı aktarmak istiyorum. Bu ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterinde müze kategorisinde hizmet veriyor, hem de burada yaşıyorum.”

İlgili Haberler

FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:54

FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi

Anadolu Isuzu elektrikli araç satışını artıracak haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:54

Anadolu Isuzu elektrikli araç satışını artıracak haberi

Mustafa Kutlu’nun doğum gününde yaşam hikayesi okurlarla buluştu haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:50

Mustafa Kutlu’nun doğum gününde yaşam hikayesi okurlarla buluştu haberi

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi

Atmosferik nehirler Antarktika’daki sıcaklık rekorlarını ve buzul erimelerini tetikliyor haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Atmosferik nehirler Antarktika’daki sıcaklık rekorlarını ve buzul erimelerini tetikliyor haberi

Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor haberi Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor haberi Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi