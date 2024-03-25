Kumar Oynayan 22 Kişiye Para Cezası Verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye baskın düzenledi.
Baskında kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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