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Kumar Oynayan 22 Kişiye Para Cezası Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza uygulandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye baskın düzenledi.
Baskında kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hatay

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