Kütahya’daki şampiyonada Türkiye 2’ncisi olan Edirneli güreşçi mahallesinde davul zurnayla karşılandı haberi

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Edirneli güreşçi Teyfik Gülter (17), yaşadığı mahallede davul zurnayla karşılandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 110 kilogramda mindere çıkan Gülter, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen'in otomobilinde sevenlerinin oluşturduğu araç konvoyuyla Çavuşbey Mahallesi'ne gelen Gülter, alkışlar eşliğinde evine geçti.

Burada coşkuyla karşılanan Gülter, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek veren antrenörleri ve ailesine teşekkür eden Gülter, “En büyük destekçim ustam Serkan Makas'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Büyük başarılar elde etmek istiyorum. Milli takımla Avrupa Şampiyonasına gideceğim ve hedefim orada birinci olmak.” ifadelerini kullandı.

Gülter'i altınla ödüllendiren Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Delen ise Gülter'in büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Başarılı güreşçiyi davul zurnayla karşıladıklarını ifade eden Delen, “Teyfik'i tebrik ediyorum. Uzun yıllardır bizim yanımızda gelişen ve büyüyen bir sporcumuz. Birçok hocamızın üzerinde emekleri var. Serhat Şehri Spor Kulübü antrenörleri ve güreşçimizin ustası Serkan Makas'a teşekkür ediyorum. Milli takıma seçilen sporcumuz Edirne'nin gururu oldu.” diye konuştu.

Sporcunun annesi Yeliz Gülter de oğlunun başarıyla gurur duyduğunu belirtti.