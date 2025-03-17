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Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde aynı istikamette seyreden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde aynı istikamette seyreden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı otomobil ile Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB 686 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Ö.F.İ. ile araçlardaki yolcular M.İ, B.T. ve çocuklar A.Y.İ. ile Z.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, geçici süre kapanan otoyolun sağ şeridi, ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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