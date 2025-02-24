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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi
Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi
Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi
“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı haberi
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-40” operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede haberi
Edirne’de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı haberi
Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi

SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı gişeleri mevkisinde tırın dorsesinin alev alması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Otoyolun Akyazı gişeleri mevkisinde ambar malzemesi taşıyan H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı gişeleri mevkisinde tırın dorsesinin alev alması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Otoyolun Akyazı gişeleri mevkisinde ambar malzemesi taşıyan H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dorsenin yandığını gören H.D. aracı durdurarak hemen dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen aracın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle 3 şeridi kapatılan trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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