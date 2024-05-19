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Lalapaşa’da Kırmızı Orman Karıncaları Koruma Altına Alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı.

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde tespit edilen, nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarına ait yuva korumaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıdanişment köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban karınca yuvasını fark etti.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı böceklerle beslenen ve nesli tükenme tehlikesinde olan karıncaların yuvasını tel örgüyle çevirerek korumaya aldı.

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı.

Yuvanın üzerine bilgilendirici tabela asıldı.

Yeni yuvayla Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce korumaya alına yuva sayısı 6’ya ulaştı.

Kırmızı orman karıncası yuvaları, Trakya’da tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor.

Kırmızı Orman Karıncası

Bilimsel adı “Formica pratensis” olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne
Kırmızı Orman Karıncaları

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