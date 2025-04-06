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Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü’nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü'nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu.Mevcut başkan Saffet Sargut'un aday olmadığı başkanlık seçiminde iki aday yarıştı. Seçimde 157 kayıtlı üyeden 129'u oy kullandı. 78 oy alan Kaan Yeşilbaş, k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü’nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu haberi

Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü'nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu.

Mevcut başkan Saffet Sargut'un aday olmadığı başkanlık seçiminde iki aday yarıştı. Seçimde 157 kayıtlı üyeden 129'u oy kullandı. 78 oy alan Kaan Yeşilbaş, kulübün yeni başkanı oldu, diğer aday Bahri Kaya ise 51 oy aldı.

Belediye Başkanı Atilla Öztürk, seçim sonrasında Kaan Yeşilbaş'ı tebrik etti.

Kaan Yeşilbaş, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, başkanlık görevine layık görüldüğü için onur duyduğunu belirterek, “Bu sorumluluğu kulübümüzün değerlerine, doğaya ve bizleri bir arada tutan dostluk ruhuna yakışır şekilde taşımaya gayret edeceğim. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Başta kulüp üyelerimize, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum yönetim kurulu ekibime, ve dışarıdan desteğini esirgemeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, tüm dostlarıma minnettarım.” dişe konuştu.

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