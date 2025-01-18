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Lapseki’de vatandaşlar deve gösterilerine davet edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lapseki’de vatandaşlar deve gösterilerine davet edildi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenecek deve gösterilerine vatandaşlar davul ve zurnalı şehir turuyla davet edildi.

İlçede bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek, “Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” öncesi davet gezisi düzenlendi.

Davul ve zurna eşliğinde şehir turu yaptırılan develer vatandaşlara tanıtıldı.

Lapseki Deveciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik yarın, Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.

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