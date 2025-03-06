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Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
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Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey Barajı'ndan gelen 3 bin 800 metrelik sulama hattı yenileniyor.AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey Barajı'ndan gelen 3 bin 800 metrelik sulama hattı yenileniyor.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, Çanakkale DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Umurbey Sulama Birliği Başkanı Murat Tuncer ile birlikte çalışmanın başladığı alana girerek bilgi aldı.

Özer, yaptığı açıklamada, Umurbey Barajı'ndan gelen hatta kronikleşmiş su borularındaki patlama sorununu el birliğiyle çözeceklerini belirterek, çalışmalar sonunda vatandaşların mağdur olmayacağını kaydetti.

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