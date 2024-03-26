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Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor

Tekirdağ semaları leyleklerin gelişiyle renkleniyor.

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Göçmen kuşlar, uzun bir yolculuğun ardından yuvalarına dönmeye başladı. Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor.

Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor. Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini ifade eden Çelik, “Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. Hem izlemek hem de leyleklerin fotoğraflarını çekmek güzel oluyor. Bu aralar leylekleri daha sık görebiliriz. Göç yolunda olan leylekler toplu halde geçiyor veya tarlalarda konaklayabiliyorlar.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Leylek Göçü
Tekirdağ

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