Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor

Göçmen kuşlar, uzun bir yolculuğun ardından yuvalarına dönmeye başladı. Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor.
Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor. Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.
Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini ifade eden Çelik, “Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. Hem izlemek hem de leyleklerin fotoğraflarını çekmek güzel oluyor. Bu aralar leylekleri daha sık görebiliriz. Göç yolunda olan leylekler toplu halde geçiyor veya tarlalarda konaklayabiliyorlar.” dedi.
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