Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi

Maltepe Üniversitesi, 14 Mart Dünya Matematik Günü'nü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği etkinlikle kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programa akademisyenler, öğretmenler, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 600'ün üzerinde kişi katıldı.

Maltepe Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Vildan Katmer'in işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Doç. Dr. Cem Babacan'ın piyano resitali ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ceylan ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş yaptı.

Program kapsamında, “Matematik Eğitiminin Geleceği: Türkiye için Yeni Ufuklar” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, MEF Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rukiye Didem Taylan, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasret Nuhoğlu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çanakçı ve Pendik Bilim ve Sanat Merkezi’nden Gülşah Güğül, matematik eğitiminin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Panelin ardından, Maltepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün hazırladığı “Pi” kurabiyeleri katılımcılara ikram edildi.

Sergi ve atölye çalışmalarıyla devam eden etkinlikte katılımcılar, farklı disiplinlerden uzmanların yürüttüğü atölyelerde matematiğin farklı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Esat Samet Altun'un “Matematiği Görme Atölyesi”, Gülşah Güğül'ün “TÜBİTAK Projeleri Atölyesi” ve Ayşenur Orunlu ile Songül Özgenel'in “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi” katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca, Ceren Abaza'nın “Da Vinci Köprüsü” ve Emine Özüm Aygür'ün sergi alanındaki etkinlikleri, matematiğin yaratıcı yönlerini gözler önüne serdi.

Sergi alanında ise çeşitli okullardan gelen öğretmenlerin ve öğrencilerin “Mancınık Yapımı ve Yarışması”, “Pi Hesaplama Etkinliği”, “Parabolik Kafalar ile Maket Görsel Anlatımı”, “Geometrik Çizgilerle Sanatın Dönüşümü” çalışmaları, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aysel Şen Zeytun'un “Matematik Materyalleri Atölyesi”, Araştırma Görevlisi Yesemin Şimşek'in “Matematik İllüzyonları Atölyesi” ve Araştırma Görevlisi Zeynep Ertek'in “Escher ve Matematik Atölyesi” büyük beğeni topladı.​​​​​​​