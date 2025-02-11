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Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi

- Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı: - "En azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: - "İkinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 24 haftasında sahasında lider Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, “En azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz.” dedi.

Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakanın ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini anlatarak, “Yediğimiz golden sonra toparlanamadık. Sene başından bu yana öne geçtikten sonra maçın tamamını iyi götüren bir Kocaelispor'a karşı oynadık. Üzgünüz ama mücadelemiz devam ediyor.” diye konuştu.

Skor üretmekte zorlandıklarına dikkati çeken Şapçı, “Geçtiğimiz hafta Adana'da kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Burada da en azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En çok onların üzüldüğünü de biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah yeniden galibiyetler almak adına çalışmamıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

– Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de aldıkları galibiyeti, geçen hafta oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek yaralanan taraftarları Efe Kartal Öztay'a armağan ettiklerini dile getirerek, “Yüreğimiz, kalbimiz Efe'yle. Kendisine geçmiş olsun diliyorum.” dedi.

Manisa FK maçına büyük önem verdiklerini vurgulayan Taştemir, şunları kaydetti:

“Maça iyi başladık. İlk dakikalardan itibaren kurguladığımız şekilde oyunu devam ettirdik. İlk yarının sonlarında basit top kayıplarıyla rakibimize şans tanıdık. Ancak ikinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum.”

Oyun

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