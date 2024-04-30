Mardin’de Toz Taşınımı Etkili Oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan, toz taşınımı nedeniyle özellikle Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.
Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
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