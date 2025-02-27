Mastercard KOBİ Güven Endeksi’nin üçüncü baskısı paylaşıldı haberi

Mastercard, KOBİ Güven Endeksi'nin üçüncü baskısına ait verileri yayımladı.

Mastercard'dan yapılan açıklamada paylaşılan endekse göre, Türkiye'deki KOBİ'ler dijital dönüşüm sürecini hızlandırırken, dijital ödemelerle stratejik işbirlikleri sayesinde yeni büyüme fırsatları yakalamaya odaklanıyor.

Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 88'i dijital ödemeleri kabul ederken, nakitsiz işlemlerin işletmelere sağladığı verimlilik, güvenlik ve ticari itibar avantajlarını artırıyor.

KOBİ'ler için dijital ödemelerin en önemli avantajları arasında, dolandırıcılık risklerinin azaltması, finansal kurumlara ve devlet kurumlarına daha fazla güven sağlaması ve gelire daha hızlı erişim bulunuyor.

Araştırma, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 70'inin özel sektör işbirliklerinin işletmelerine en olumlu katkıyı sağlayacağına inandığını, yüzde 29'unun ise devlet destekli girişimleri temel kolaylaştırıcı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Dijital ödemelerin kolaylaştırılması, dijital kapsayıcılığın artırılması ve sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi, KOBİ'ler için önemli öncelikler arasında yer alıyor.

Ödeme sistemlerinin ötesinde Türkiye'deki KOBİ'ler büyüme için en kritik faktörler arasında personel eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesini, finansal hizmetlere daha kolay erişimi ve daha iyi veri analitiği ve iç görülerini ifade ediyor.

Türkiye'deki KOBİ'ler, ekonomik zorluklardan bahsederken bu durumu dijital dönüşüm ve operasyonel verimliliği artırmaya öncelik vererek aşmayı hedeflediğini belirtiyor.

Türkiye'deki KOBİ'ler, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak adına dijital dönüşüme ve operasyonel iyileştirmelere öncelik veriyor.

İş dünyasının gündeminde enflasyon, mal ve hizmet maliyetlerindeki artış önemli bir yer tutarken, işletmeler bu dinamik ortama uyum sağlamak için yenilikçi çözümler geliştiriyor. KOBİ'lerin yüzde 37'si finansal yönetimlerini güçlendirmek ve iş sürekliliğini desteklemek amacıyla finansman seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

Mastercard KOBİ Güven Endeksi, Türkiye'deki küçük işletmelerin değişen ekonomik ortamda karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları anlamak adına önemli bir gösterge niteliği taşırken, dijital ödemelerin benimsenmesini teşvik etmek, krediye erişimi genişletmek ve finansal kapsayıcılığı artırmak gibi birçok alanda sürdürülen çalışmalarla KOBİ'lerin giderek dijitalleşen ekonomi içerisinde güçlü bir yer edinmesi amaçlanıyor.

– “KOBİ'lerin faaliyetlerini genişletmelerine ve ekonomiye katkıda bulunmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Dimitrios Dosis, KOBİ'lerin, ekonomilerin bel kemiğini oluşturarak yenilik, istihdam ve dirençlilik gibi temel unsurları desteklediğini belirtti.

Dosis, “Dijital dönüşüm hız kazandıkça, KOBİ'ler dijital ödemeler ve finansal kapsayıcılık aracılığıyla yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Hızla değişen iş ortamında uyum sağlama ve büyüme yetenekleri, finansmana erişim, dijital etkinleştirme ve sürdürülebilir büyümeye öncelik veren bir ekosistemin gücünü gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda dijitalleşmenin ve finansal erişimin kritik rolüne dikkat çekti.

Gürdal, Türkiye'deki KOBİ'lerin dinamik iş ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlarken, dijital dönüşüm ve işbirliklerinin yeni fırsatların kapısını araladığını vurguladı.

Mastercard olarak, dünya çapında 50 milyon KOBİ'ye ulaşma taahhüdüyle, ödeme çözümleri aracılığıyla KOBİ'leri desteklemekten gurur duyduklarını aktaran Gürdal, “Finansal araçlara erişimi kolaylaştıran işbirliklerimiz ve Akıllı KOBİ platformuyla sağladığımız eğitim ve destek programlarımız sayesinde KOBİ'lerin faaliyetlerini genişletmelerine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.