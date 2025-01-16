“MediaMarkt Startup Challenge 2025″in birincisi Crait AI oldu

İSTANBUL (AA) – MediaMarkt'ın, geleceğin perakende dünyasını günün yenilikçi fikirleriyle geliştirmek amacıyla 7 yıl önce başlattığı “Startup Challenge” yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden çeşitli sektörlere ait 232 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmada finale kalan 10 girişim, düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge etkinliğinde, uzman jüriye sunum yapma fırsatı buldu.

Tenity partnerliğiyle düzenlenen ve bu yıl Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif tarafından desteklenen yarışmanın kazananı, belirli sektörlere ve markalara özel olarak tasarlanan yapay zeka modellerini kullanarak saniyeler içinde yüksek etkileşimli e-ticaret ve pazarlama görselleri oluşturan bir çözüm geliştiren “Crait AI” oldu.

Epilepsi, disleksi, görme bozuklukları ve bilişsel zorluklar yaşayan bireyler için internet sitesi erişilebilirliğini geliştirmek üzere tasarlanan dijital erişilebilirlik aracı sunan “Corpowid”, ikincilik ödülünü kazandı. E-atık sınıflandırmasını otomatikleştirerek, karbon ayak izlerini hesaplayarak ve atık satışları için bir pazar sunarak elektronik atıkları çevresel ve finansal fırsatlara dönüştüren “Mol-e” ise üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilenlerden MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, tüm çalışmalarının temelinde, müşterilerini daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak olduğunu bildirdi.

Acar, “Bugün sektörümüzde öncü olmamızı sağlayan güç, her türlü inovasyona açık olmamız ve onu en iyi şekilde kullanmamızdan geliyor. MediaMarkt Startup Challenge'ı da globaldeki bu vizyonumuzu Türkiye'de de hayata geçirmek ve ülkemizdeki girişimleri desteklemek için başlattık.” ifadelerini kullandı.

7 yıl önce perakende sektörüne yenilikçi çözümler geliştiren projeleri aramak üzere yola çıktıkları yarışmanın kapsama alanını genişlettiğine ve bu durumun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğuna değinen Acar, yarışmayı destekleyen, proje sunan, dereceye giren ve heyecanlarına ortak olan herkese MediaMarkt ailesi adına teşekkür etti.

Tenity İstanbul Ofis Lideri Sabina Babayeva ise kendileri için 7 yıl önce başlayan yarışmada sayısız yeniliğe, binlerce çığır açan çözüme ve MediaMarkt ile girişimler arasında muazzam sayıda işbirliğine tanık olduklarını aktardı.

Babayeva, “Bu meydan okuma, bizim için sadece bir rekabet değil, MediaMarkt ile girişimler arasındaki işbirliği gücünün bir kanıtı. Çünkü inovasyon, MediaMarkt'ın DNA'sında var ve bu tür inovasyon programları aracılığıyla hem girişim ekosistemini besliyoruz hem de girişimlerin büyümeleri ve gelişmeleri için bir işbirliği platformu oluşturuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.