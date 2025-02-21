Medipol Sağlık Grubu, trafik kazasında yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor haberi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, trafik kazası sonrası yüz kemiklerinde ciddi tahribat oluşan hastanın tedavisini yürütüyor.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'da meydana gelen trafik kazasının ardından yüz kemiklerinde ciddi tahribat oluşan 18 yaşındaki İakobi Tordia, Türkiye'de zorlu bir tedavi sürecine girdi.

Oğlunun tedavisi için sınır ötesi çareler arayan anne Natia Tchitanava (44), Türkiye'deki farklı hastaneleri değerlendirdikten sonra Medipol Sağlık Grubunu tercih etti. Kazanın ilk anlarında ülkesinde sadece acil müdahaleler yapılabilen İakobi, Medipol Mega Üniversite Hastanesine getirildiğinde üst çene ve göz bölgesinde kırıklar, kaybedilen kemik dokuları ve enfeksiyon sorunu yaşıyordu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Uçkan ve aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen rekonstrüktif cerrahi ameliyatlarının ardından hastanın çenesi yeniden yapılandırılırken, yüz şekli ve çene fonksiyonu büyük ölçüde düzeltildi.

Tedavinin devamında, Tordia'ya göz protezi uygulanması ve diş implantlarıyla eksik dokuların tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Prof. Dr. Sina Uçkan, trafik kazası geçirdikten sonra ilk müdahalesi kendi ülkesinde yapılan hastanın çene kapanış bozukluğu ve asimetrinin düzeltilmesi amacıyla kendilerine başvurduğunu, kazada tek gözünü kaybetmesi nedeniyle göz hekimleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Üst çenenin, yüzün önemli bir yapısını oluşturduğunu ve özellikle trafik kazalarında, başın ön konsola çarpması sonucu kırılabildiğine değinen Uçkan, “Üst çene, yapısal olarak daha zayıf olması ve diğer kemiklere bağlılığı nedeniyle, aşırı kuvvetleri doğrudan göze, göz sinirine, beyne veya derindeki damarlara iletmek yerine bir tampon görevi görerek bu hassas yapıları korur. Bu, vücudun kendini savunma mekanizmalarından biri. Çene cerrahları olarak, bu kırıkları doğru şekilde sabitleyerek hem dişlerin kapanışını hem de yüzün ideal konturlarını yeniden sağlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uçkan, hastanın ağız içi ve orta yüz bölgesindeki kırıkları tedavi ettiklerini, gözle ilgili işlemlerin ise ilerleyen süreçte gerçekleştirileceğine değinerek, “Üst çene ve çenenin bağlantılı olduğu orta yüz kırıklarında erken müdahale, tedavi başarısı açısından hayati önem taşır.” şeklinde görüş belirtti.

– “İlk etapta amacımız, açıklığı kapatmak ve enfeksiyonu gidermekti”

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi ise hastanın 3 ay önce kliniğe başvurduğunu, trafik kazası sonrası gözünden çenesine uzanan bir enfeksiyon bulunduğunu ve kazada kaybettiği kemikler nedeniyle yüzünde asimetriler (deformite) bulunduğunu aktardı.

Hastaya uygulanan ameliyatın detaylarına değinen Develi, şunları kaydetti:

“Çenesinde bulunan açıklık için daha önce kendi ülkesinde bir operasyon gerçekleştirilmiş, ancak bu operasyonda uygulanan kemikte kaynama sorunu yaşanmış. Bu nedenle o açıklığı kapatmayı planladık. Aynı zamanda kazaya bağlı çene asimetrisi de bulunuyordu. Bunları kalçadan aldığımız blok kemiklerle rekonstrükte ettik. İlk etapta amacımız, açıklığı kapatmak ve enfeksiyonu gidermekti. Göz ile çene arasındaki açıklığı da stabilize ettik. Koyduğumuz kemikler ile öne doğru yerleştirdiğimiz çene kemiğinin bütünleşmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte hastamız, düzenli kontroller yapıldıktan sonra memleketine dönebilir. Yaklaşık 4-6 ay sonra ikinci bir operasyonla eksik dental implantlar yerleştirilecek ve bu implantların üzerine protez uygulanacak.”

Develi, amaçlarının çene ve diş ilişkisini yeniden sağlayarak hastayı fonksiyonel ve estetik açıdan eski haline kavuşturmak olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Sina Uçkan ile geçen hafta gerçekleştirdikleri ilk ameliyatta hedefledikleri sonuca ulaştıklarını kaydeden Develi, “Hasta bize ilk geldiğinde, gözden ağız bölgesine doğru bir açıklık ve ciddi bir enfeksiyon vardı. Enfeksiyon kokusu çok şiddetliydi ve hasta beslenirken, yediklerinin bir kısmı burnuna ve gözüne doğru kaçabiliyordu. Şu anda bu açıklık kapandı, ancak henüz eksik dişlerin yerine implant yapılmadı. Alt çenede ve göz etrafındaki asimetriye yol açan kemik kaybı da giderildi. Bu işlemler, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan çok önemli. Çünkü hastanın üst çenesinin üçte birine yakın kısmı, dişleriyle birlikte eksikti. Amacımız, çene ve diş ilişkisini yeniden sağlamak ve hastamızı mümkün olan en iyi şekilde fonksiyonel ve estetik açıdan eski haline kavuşturmak.” değerlendirmesinde bulundu.

İakobi Tordia da aldığı hizmetten çok memnun olduğunu, tedavisini Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tamamlayacağını ifade etti.