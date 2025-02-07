SON DAKİKA
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi
Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi
BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi
Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi
BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi

Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi

- Edirne Valisi Yunus Sezer: - "Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Vali Sezer, açıklamasında TOKİ Başkanlığının yaptığı Millet Bahçesi'nin çevre düzenlemesiyle beraber ilerlediğini belirtti.

Millet Bahçesi'nin Meriç Nehri kenarında kalan alanları ile ormanlık alandaki kafeteryaları, çocuk oyun ve sosyal alanlarının tamamlandığını anlatan Sezer, “Meriç Nehri kenarı Millet Bahçesi oldu. Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından bir haline geldi. Meriç Nehri'ne küçük bir santral kurduk, oradaki suyu tutuyor. Nehirde 2 kilometrelik kürek parkurumuz da var. Nehrin her iki tarafındaki seyir ve yürüyüş alanları tamamlanmış durumda. Genel temizlik çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zamanda açılışını yapacağız.” dedi.

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları bulunuyor.

Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni cazibe merkezi haline gelecek.

Alanları
Millet Bahçesi
Nehri

İlgili Haberler

Basketbolda Türkiye-İzlanda maçının ardından haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 21:32

Basketbolda Türkiye-İzlanda maçının ardından haberi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 21:00

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 20:45

Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi

Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 20:04

Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi

İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 19:04

İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi

Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 19:04

Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi

Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi