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Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
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Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.Meriç Köprüsü yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Nehre botla inen AFAD ek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Köprüsü yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nehre botla inen AFAD ekiplerince sudan kıyıya çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun bölgeye gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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