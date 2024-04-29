Mersin Emniyeti, Araçların Önlerinin Kesildiği Öne Sürülen Otoyolda Denetimlerini Artırdı

Mersin emniyeti tarafından yapılan açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri, söz konusu paylaşımlarda görülen otoyoldaki mevkilerde denetim yaptı.
Ekipler, Tarsus ilçesinde yaşadıkları belirlenen şüphelilerin, eylemlerini Adana sınırında gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine müracaat edilmediği aktarılan açıklamada, otoyoldaki dron destekli uygulama ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.
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