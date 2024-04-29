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Mersin Emniyeti, Araçların Önlerinin Kesildiği Öne Sürülen Otoyolda Denetimlerini Artırdı

Mersin'de polis ekipleri, otoyolda kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddiası üzerine denetim yaptı.

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Mersin emniyeti tarafından yapılan açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri, söz konusu paylaşımlarda görülen otoyoldaki mevkilerde denetim yaptı.
Ekipler, Tarsus ilçesinde yaşadıkları belirlenen şüphelilerin, eylemlerini Adana sınırında gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine müracaat edilmediği aktarılan açıklamada, otoyoldaki dron destekli uygulama ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Mersin Emniyeti

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