Mesleki sorumluluk sigortasına, dijitalleşmenin etkisiyle talep artıyor haberi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, mesleki sorumluluk sigortası sektörünün, geçen yıl yüzde 12-15 oranında büyüme gösterdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel hizmet sağlayıcıların mesleklerini icra ederken yaptıkları hatalar veya ihmaller sonucu başkalarına verebilecekleri maddi zararlara karşı finansal güvence sağlayan mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensuplarının yasal ve mali sorumluluklarını üstlenerek, onları olası tazminat taleplerinden koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, sorumluluk sigortası sektöründe geçen yıl yüzde 12-15 oranında büyüme yaşandığını, bu artışın, dijitalleşen iş dünyasındaki yeni mesleklerin sigorta kapsamına dahil edilmesinin yanı sıra sektördeki genel farkındalığın artmasından kaynaklandığını belirtti.

2024 itibariyle yaklaşık 150 bin meslek mensubunun, bu sigortayı yaptırdığını aktaran Çiftçi, doktorların, cerrahların ve diğer sağlık profesyonellerinin, hem yasal zorunluluklar hem de riskli meslek faaliyetleri nedeniyle en fazla sigorta yaptıran grup olduğuna değindi.

Çiftçi, mesleki sorumluluk sigortasına doktorların yanı sıra genellikle avukatlar, mühendisler, muhasebeciler, danışmanlar, eğitimciler, yazılım geliştiriciler ve inşaat sektöründe çalışan mimarların başvurduğunu bildirdi.

En sık hata yapma olasılığı bulunan mesleklere değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

“Dünyanın en riskli meslekleri, genellikle yüksek fiziksel veya hukuki sorumluluk taşıyanlar. Sağlık sektörü, özellikle doktorlar, cerrahlar ve hemşireler, tıbbi hatalar nedeniyle büyük risk altında. Hukuk sektöründe avukatlar ve hakimler, yanlış davalar veya hatalı danışmanlık yüzünden risk altında. İnşaat sektörü, yüksek risklere sahip bir alan. Mühendisler, mimarlar ve inşaat işçileri, yapısal hatalar veya iş kazaları nedeniyle büyük tazminat talepleriyle karşılaşabiliyor. Havacılık ve finans sektörü de riskli meslek gruplarından. Pilotlar ve finansal danışmanlar, güvenlik ihlalleri veya finansal hatalar nedeniyle büyük sorumluluklar üstlenebilir.”

– “Siber saldırılar için sigorta yapılmasını sağlar”

Son yıllarda, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sigorta kapsamına yeni meslek grupları ve teminatların eklendiğine dikkati çeken Çiftçi, “Özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik ve veri analizi gibi dijital meslekler, mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alındı. Bu mesleklerde, yazılım hatalarından veya siber saldırılardan kaynaklanabilecek zararlar için bu sigortaya başvuruluyor.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sağlık teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni alanların da bu sigortanın kapsamına girmeye başladığını, yapay zeka destekli sağlık çözümleri ve robotik cerrahi uygulamalarda meydana gelebilecek hataların tazminat taleplerinin, sigorta teminatıyla güvence altına alındığını bildirdi.

– “Profesyonellere güvenli bir çalışma ortamı sunar”

Mesleki sorumluluk sigortasının profesyonel meslek sahipleri için kritik bir güvence sağladığına işaret eden Çiftçi, meslek mensuplarının işlerini icra ederken yaptıkları bir hata veya ihmalin, ciddi maddi ve manevi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı.

Çiftçi, mesleki sorumluluk sigortasının, profesyonellere bu tür hatalar nedeniyle açılabilecek tazminat davalarına karşı mali güvence sağladığına değinerek, “Bu sigorta, işin doğası gereği bazı meslekler yüksek risk taşıdığı için, sigorta profesyonellere işlerini güvenle yapma imkanı tanır. Meslek mensubunun itibarını korur, hatalı işlemler veya kararlar nedeniyle oluşabilecek itibar kaybını minimize eder.” değerlendirmesinde bulundu.

Yasal zorunlulukların da mesleki sorumluluk sigortasını gerektirebileceğini kaydeden Çiftçi, büyük tazminat taleplerinin, işin sürekliliğini tehlikeye sokabileceğine işaret etti.