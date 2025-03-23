MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi

MHP Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi.

İl Başkanı Emre Tokluoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iftara katılanlara teşekkür etti.

Bir iftar sofrasında daha vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokluoğlu, “Teşkilat ruhuyla iftarın hazırlığında ve ramazan boyunca gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde verdikleri desteklerden dolayı her bir yöneticime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bozkurtların en temel özelliği teşkilat halinde bir yaşam sürmesidir. Türk milletinin en büyük vasfı teşkilatçılığıdır. MHP Edirne İl Teşkilatı, liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde Cumhur İttifakı ruhuyla nöbettedir. Unutulmasın ki bozkurdun kulağı keskin, dişleri kavidir.” dedi.

Tokluoğlu, Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi Ergenekon'dan çıkartan bozkurt misali, Türk milletine dimdik rehberlik etmeye devam ettiğini belirtti.

İftar programına, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve partililer katıldı.