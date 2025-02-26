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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde köy ziyaretinde bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'nde köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere kentte gelen Durmaz, Armağan köyünü ziyaret ...