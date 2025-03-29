HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’ndan kadınlara özel iftar programı haberi

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’ndan kadınlara özel iftar programı haberi

BURSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekre...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’ndan kadınlara özel iftar programı haberi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından “Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz” temalı iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın muhtarlar ve partililer katıldı.

Programında söz alan konuşmacılar, kadının toplumdaki yeri ve önemine değinerek, kadınların ülkenin toplumsal birliği için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu anlamlı buluşmada, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yeni katılan 150 kadın üyeye de rozet takıldı.

Program, ramazan sohbetleriyle sona erdi.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da, İstanbul’a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi haberi
Yerel
29 Mart 2025, 19:14

Tekirdağ’da, İstanbul’a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi haberi

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
29 Mart 2025, 19:04

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi
Yerel
29 Mart 2025, 18:44

Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi

İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 18:34

İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi

Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:14

Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:04

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi

Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi