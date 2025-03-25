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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa’da sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi haberi

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin "tanıştırma" vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etti.Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçük...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa’da sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi haberi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin “tanıştırma” vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etti.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı olabilmek için arkadaşlarına, “Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.” vaadinde bulundu.

Arkadaşlarının oylarını alarak sınıf başkanı seçilen Küçükkaya, okul idaresinin aracılığıyla gerekli girişimleri yaptı.

Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret eden Tekin, öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Öğrenciler de Bakan Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Bakan Tekin'e teşekkür eden Küçükkaya, ziyaretin ardından gazetecilere, sınıf başkanlığını 13 oyla kazandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Küçükkaya, “Seçimden önce, 'Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.' demiştim. Kazandıktan sonra Milli Eğitim Bakanımız geldi. Mutluyum, heyecanlıyım.” dedi.

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