Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı haberi

MÜCAHİT TÜRETKEN/HİKMET FARUK BAŞER – Selimiye ve Haydarpaşa arasındaki üç büyük hastane, üniversite ve lisenin bulunduğu bölgede inşa edilerek insanların ibadet ihtiyacını karşılayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıbbiye Camisi, mimarisiyle de büyük beğeni topluyor.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA'ya yaptığı değerlendirmede, caminin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Bölgede, 15 bini aşkın üniversite öğrencisinin yanı sıra Abdülhamid Han, Siyami Ersek ve Haydarpaşa Numune hastaneleri, öğrenci yurdu, meslek lisesi ve askeri lojmanlarla birlikte 50 bin insanın olduğunu dile getiren Aydın, buna karşın 1-1,5 kilometrekarelik alanda ibadet edilebilecek bir mekanın bulunmadığını kaydetti.

Üniversitenin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün, cami yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini aldığını anlatan Aydın, sonrasında üniversiteye ait alanda, koruma kurulu kararı ve ruhsat alınmasının ardından caminin temelinin atıldığını belirtti.

Aydın, “Ramazandan önceki dönemde tamamlanıp tüm gün kullanıma açık tuttuğumuz cami, iki katlı, 1000 metrekare tabanlı ve toplam kullanım alanı 2 bin 200 metrekare. Cuma namazları dışında alt kat öğrencilerin konferans, etüt yapabileceği, sosyal, kültürel aktiviteler gerçekleştirebileceği, hayır çalışmaları yapabileceği şekilde tasarlandı.” ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, caminin mimari olarak 2. Abdülhamid dönemi yapılarına ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye benzediğini, bölgeye son derece uyumlu bir eser olduğunu söyledi.

Minarelerin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kulelerinin, saçakların ise külliye içerisindeki tarihi yapıların özelliklerini taşıdığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

“Sade, sakin ve çok aydınlık bir cami olduğunu söyleyebiliriz. Camiye girildiği zaman ana kubbede İhlas Suresi ve Bakara Suresi'nin 144. ayeti yer alıyor. Ayrıca cami, çevresel etkinliği, direkt cadde kenarında oluşu, en uzak hastaneye bile 600-700 metre yürüme mesafesinde oluşu açısından ulaşılabilir, kullanılabilir ve içinde de huzur bulunarak ibadet edilebilen bir cami konumunda. 2 bin 200 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Ayrıca cuma günleri açık alanda da 1500 kişi namaz kılabilir. Normal vakit namazlarında en az 10-15 saf doluyor. Cuma namazlarında alt ve üst kat dolup taşıyor. Yani bu caminin bu bölgeye kazandırılması zorunlu bir ihtiyaçtı.”

Vatandaşların camiye ilişkin düşünce ve taleplerini kendilerine ilettiğini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda, ömrü hayatımız boyunca bizlerin ve camideki emeği geçen arkadaşlarımızın, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere aldığımız duaları bugüne kadar almadık diyebilirim. Orada ibadette karşılaştığımız insanların, caminin nasıl bir boşluğu doldurduğunu anlatmalarını telaffuz edecek kelimeler bulamıyorum. Bu bölge dışından Üsküdar ve Kadıköy'den sivil insanların da beş vakit namaz için bu camiye geldiklerini söylemeleri bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı.”

– Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasından esinlenildi

Caminin proje müdürü ve uygulama sorumlusu mimar Seda Savaş, cami mimarisi tasarımında tarihi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasından esinlendiklerini söyledi.

Caminin çift minaresi ve 4 kubbesi bulunduğunu aktaran Savaş, “4 kubbenin etrafında 4 yarım kubbeden oluşan bir mimariye sahip. Yaklaşık 1000 metrekare üzerine kurulu ama kullanım alanı olarak 2 bin metrekare ve 2 bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte bir cami. Ana kubbesinde ise İhlas Suresi yazılı.” dedi.

– “Yakında bir cami bulunmuyordu, açılması iyi oldu”

Namaz kılmaya gelen vatandaşlardan Şaban Özel, camiye yakın hastaneye muayene olmaya geldiğini belirtti.

Cuma namazını kılmak için camiye geldiğini ifade eden Özel, “Hastanenin yakınında cami yok, mescit var, o da ufaktı. Bu cami çok güzel, harika olmuş. Allah yapanlardan razı olsun.” dedi.

Mahir Çetin ise Ataşehir'de oturduğunu ve ibadete yeni açılan camiyi merak ettiği için namaz kılmaya geldiğini söyledi.

Buranın yakınlarında cami olmadığını, sadece hastanenin içinde mescit bulunduğunu dile getiren Çetin, “Açılması iyi oldu. Hastanelerde çalışanlar, görevliler, herkes burada.” diye konuştu.

Veysel Arslan da hastaneye geldiğini, Tıbbiye Camisi'ne ilk kez girdiğini ifade etti.

Yakınlarda cami bulunmadığını, Kadıköy sahiline inmek zorunda kaldıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

“Caminin yakınında farklı hastaneler de bulunuyor. Buradaki vatandaşlar, vakit namazlarından ziyade cuma namazına aşağıya gitmekte zorlanıyorlardı. Burada mescit vardı ama o da yetersiz kalıyordu. Caminin yapılması çok iyi oldu. İnsanlar uzaktaki camiye gitmek zorunda kalıyordu. Burası mesai saatlerinde nüfusun yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla yetersiz kalıyordu Kadıköy'deki camimiz.”

Mehmet Şen ise hastaneye geldiğini, yakın olması dolayısıyla namazı Tıbbiye Camisi'nde kıldığını ve yapıyı çok beğendiğini söyledi.

Tahsin Fırat da caminin çok güzel olduğunu, hastaneye geldiğinde namazını burada kıldıklarını kaydetti.

Caminin mimarisinin farklı ve çok güzel olduğunu belirten Fırat, “Hastaneler çok büyük, çevrede çok fazla insan hareketliliği var. Caminin yapılması buradaki insanları rahatlattı. Çevresi ve yeri çok güzel. Özellikle buraya cuma namazı kılmaya geldim.” dedi.

SBÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ömer Tekin de cami açılmadan önce Numune Hastanesinin alt katındaki mescitte namaz kıldıklarını anlattı.

Caminin açılmasının çevredeki hastanelere gelen vatandaşlar acısından iyi olduğunu vurgulayan Tekin, “Özellikle burada cuma namazı kılınacak bir cami ihtiyacı vardı. Yakın çevrede cami yoktu. Kadıköy'e inilmesi lazım, en yakın cami Haydarpaşa Camisi ve Selimiye tarafında bir cami var. Emek verenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.