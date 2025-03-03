Mitsubishi Electric, satış sonrası güçlü hizmet ağıyla müşterilerini destekliyor haberi

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin yanı sıra güçlü satış sonrası hizmet ağıyla kullanıcılarına başarılı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de uzun garanti süresi avantajıyla öne çıkan Mitsubishi Electric, bireysel klimalarında sunduğu 3 yıla ek 7 yıllık garantiyle kullanıcılarına güvence sağlıyor.

Şirket, 300'e yakın iş ortağı ve yetkili servis ağıyla, periyodik koruyucu bakım hizmetleri ve Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen yazılımları içeren kontrol aletleriyle cihazların çalışma verilerini inceliyor ve hızlı çözümlerle olası arızaların önüne geçiyor. Şirket, işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla, cihazların verimli ve kesintisiz çalışmasını da garanti altına almayı hedefliyor.

Tüm birimlerinde ve çalışmalarında “mükemmellik dengesi” kavramından yola çıkarak kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin yanı sıra güçlü satış sonrası hizmet ağı sağlayan Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, bu yenilikçi yaklaşımla kullanıcılarına başarılı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda düzenli klima bakımı yaptırmak, ürün ömrünün daha da uzatılmasına destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Teknik Departman Müdürü Öntaş, klima bakımlarını düzenli ve zamanında yaptırmanın enerji tüketimini verimli hale getirdiğini, cihazın ömrünü uzattığını ve uzun vadede yüksek verimlilikle çalışmasını sağladığını belirtti.

Düzenli bakımın doğaya ve bütçeye katkı sunacağını kaydeden Öntaş, “Mitsubishi Electric Türkiye'nin servis konsepti ServisFit ile satış sonrası hizmetlerde mükemmeliyeti hedefliyoruz. ServisFit ile iş süreçlerimizi her geçen gün daha da iyileştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.