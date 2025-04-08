Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevindeki ilk yılını değerlendirdi haberi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevdeki ilk yılını değerlendirdi.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen toplantıda, tamamlanan projeler ve gelecek hedefler paylaşıldı.

Başkan Dalgıç, Mudanya'da deprem riskiyle ilgili yapılan çalışmalara değinerek, 11 mahallede toplamda 8 bin 217 yapı ve 54 bin 882 bağımsız bölümün deprem risk analizinin tamamlandığını duyurdu.

Depreme dayanıklı, güvenli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Dalgıç, bina envanteri çıkartılarak Mudanya'nın Bursa'daki ilk deprem analizini yapan ilçe olduğunu anlattı.

Dalgıç, Yapılan çalışmayla 82 bin kişinin yaşadığı alanın risk haritası oluşturularak tüm verilerin dijital ortama aktarıldığını açıkladı.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.