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CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı haberi
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi
İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi haberi
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Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi

BURSA (AA) - Mudanya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı D...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi

Mudanya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç çelenk sundu.

Protokol üyeleri daha sonra Şehit Şükrü Çavuş Anıtı'na karanfil bırakarak, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti ve dua etti.

Anma etkinlikleri, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı programa, Kaymakam Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, SG Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Kaymakam Ayhan Terzi günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Çanakkale ruhunu anlatan video gösteriminin ardından, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında Mudanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı TCSG-25 Gemisi ziyarete açıldı.

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