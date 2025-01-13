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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Mudanya’da “Kalandar geleneği” aktiflikleri düzenlendi
Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı
Bursa’da tır ile arabanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kapıkule Hudut Kapısı’nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
Galata Köprüsü’nde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı
İstanbul’da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale’de son seyahatine uğurlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
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Mudanya’da “Kalandar geleneği” aktiflikleri düzenlendi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Mudanya’da “Kalandar geleneği” aktiflikleri düzenlendi

BURSA (AA) – Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Rumi takvime nazaran yeni yılın birinci ayının ismi olan “Kalandar'ın birinci gününde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı aktiflikte, yürüyüş ve yöresel oyunlar sergilendi.

Çevre vilayet ve ilçelerden gelen iştirakçiler, Gazi Cemil Caddesi’nde keman ve oyun eşliğinde başlayan Otçu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Aşağı Mahalle Meydanı’nda devam etti. Göynüklü Sarı Yelekliler Folklor Takımı ve Akçaabat Folklor Takımı, sergiledikleri yöresel oyunlarla meydanda renkli imajlar oluşturdu.

Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sergilendiği stantlarda ikramlar yapıldı. Daha evvel düzenlenen lezzetli yemek yarışlarında birinci, ikinci ve üçüncü olanlara aktiflikte çeyrek altın armağan edildi. Hediyeleri Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Lider Yardımcısı Baran Güneş ve Volkan Özbek takdim etti.

Karadeniz sanatkarlarının seslendirdiği müzik ve türküler eşliğinde devam eden aktiflik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Aylar evvel hazırlandığı büyük bir tertip ve büyük bir emek olduğunu görüyorum. Mudanya'mız bir mozaik; her kültürden çokça insanımızın yaşadığı bir yer. Yeni Kalandar yılını kutluyoruz. Bu cins etkinliklere elimizden geldiği kadar dayanak veriyoruz ve imkanımız olduğu sürece takviye vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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