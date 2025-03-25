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Mudanya’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.İ.F.T, (26) yönetimindeki 16 JLS 90 plakalı otomobil, Güzelyalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.Aydınlatma dir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mudanya’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İ.F.T, (26) yönetimindeki 16 JLS 90 plakalı otomobil, Güzelyalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Aydınlatma direğine çarparak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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